Atelier sensibilisation handicap visuel Médiathèque Louis Aragon, 18 mai 2022, Martigues.

Atelier sensibilisation handicap visuel

Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 18 mai à 14:30

L’animation dure une heure et ½ et se décompose comme suit : D’une présentation : Recherche d’une définition du handicap. De quatre ateliers : * Trois ateliers, découverte des sens « ouïe », « toucher » et « odorat » Les enfants portent un bandeau sur les yeux durant toute l’animation. * Un atelier, « déplacement », mini activité sportive D’une synthèse : * Ressenti. * Difficultés rencontrées : imaginer une vie de handicap. * Présenter les ouvertures du handicap sur le sport. Les thèmes abordés sont : * L’ouïe : nous diffusons ou émettons différents sons et bruits que les enfants doivent reconnaitre * Le toucher : nous faisons circuler dans chaque groupe, différents objets de la vie quotidienne. * L’odorat : l’animateur adulte fait sentir différents fruits, aromates ou plantes. * Le déplacement : du football, les yeux bandés, à l’aveugle. Les objectifs sont d’évoquer les difficultés quotidiennes des personnes handicapées, de changer le regard porté sur la « Différence », la démystifier, la comprendre et la « vivre» au travers d’animations ludiques. Les enfants étant plus réceptifs et spontanés, ils sont privilégiés dans ces séances ouvertes à tous. **Sur inscription au 04 42 80 27 97, tout public dès 8 ans.**

Gratuit, sur inscription, dès 8 ans.

Sensibilisation au handicap pour les enfants, par les bénévoles de l’association la Chrysalide.

