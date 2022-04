Atelier sensibilisation handicap Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Atelier sensibilisation handicap Médiathèque Louis Aragon, 11 mai 2022, Martigues. Atelier sensibilisation handicap

Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 11 mai à 14:30

L’animation dure une heure et ½ et se décompose comme suit : D’une présentation : Recherche d’une définition du handicap. De quatre ateliers : * Deux ateliers (fauteuil roulant, canne blanche) * Deux ateliers (langue des signes, braille) D’une synthèse : * Ressenti. * Difficultés rencontrées : imaginer une vie de handicap. * Présenter les ouvertures du handicap sur le sport. Les thèmes abordés sont : * Le **handicap moteur** en effectuant un parcours en fauteuil roulant. * La **cécité** par la découverte du «Braille » et un parcours « canne blanche ». * La **surdité et l’aphasie (muet**) par la présentation de la langue des signes. * Le **handicap mental** par une initiation à la méthode Makaton, méthode utilisée pour les enfants en situation de grandes difficultés d’apprentissage. **Sur inscription au 04 42 80 27 97, tout public dès 6 ans.**

Gratuit, sur inscription

Sensibilisation au handicap pour les enfants par les bénévoles de l’association la Chrysalide . Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais, 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Médiathèque Louis Aragon Martigues

Médiathèque Louis Aragon Martigues https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Atelier sensibilisation handicap Médiathèque Louis Aragon 2022-05-11 was last modified: by Atelier sensibilisation handicap Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 11 mai 2022 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues