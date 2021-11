Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Atelier sensibilisation au portage Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Atelier sensibilisation au portage Saint-Alban, 20 novembre 2021, Saint-Alban. Atelier sensibilisation au portage Mairie de Saint-Aaron 9 Rue de la Noé Saint-Alban

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 Mairie de Saint-Aaron 9 Rue de la Noé

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban Atelier de sensibilisation au portage physiologique des bébés à destination des parents animé par Marion Guillard, inscription obligatoire par mail. Organisé par l’espace parents de Lamballe, un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations pour les parents. espaceparents.famillesrurales@gmail.com Atelier de sensibilisation au portage physiologique des bébés à destination des parents animé par Marion Guillard, inscription obligatoire par mail. Organisé par l’espace parents de Lamballe, un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations pour les parents. Mairie de Saint-Aaron 9 Rue de la Noé Saint-Alban

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Mairie de Saint-Aaron 9 Rue de la Noé Ville Saint-Alban lieuville Mairie de Saint-Aaron 9 Rue de la Noé Saint-Alban