Toulouse

Atelier seniors spécial « Nuit de la lecture » par Sorties à domicile aux Girandières

Résidence Les Girandières Ponts Jumeaux, le samedi 22 janvier à 15:00

« Enigmes culturelles » autour du thème de la Nuit de la lecture 2022 animées par deux jeunes bénévoles de l'association Sorties à domicile auprès d'un public de seniors mais ouvert au grand public dans la résidence seniors les Girandières aux Ponts Jumeaux à Toulouse La discussion sera suivie d'un atelier graphique pour réaliser un calligramme Participation gratuite avec préinscription auprès de l'association Sorties à domicile organisant l'évènement : 06 52 95 72 87 – www.sortiesadomicile.fr

Préinscription par téléphone obligatoire, Matériel fourni par nos soins

Partage de l'amour de la lecture par deux jeunes auprès des seniors Résidence Les Girandières Ponts Jumeaux 2 boulevard de Suisse 31200 Toulouse

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

