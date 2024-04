Atelier semis et troc graines Bibliothèque municipale, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier, samedi 13 avril 2024.

Atelier semis et troc graines La commission Environnement de Roncherolles-sur-le-Vivier vous propose un atelier semis et troc graines pour adultes et enfants. Samedi 13 avril, 10h00 Bibliothèque municipale, Roncherolles-sur-le-Vivier Gratuit, sur inscription.

La commission Environnement de Roncherolles-sur-le-Vivier vous propose un atelier semis et troc graines pour adultes et enfants le samedi 13 avril 2024, de 10h à 12h (sous la Halle et à la Bibliothèque municipale l’Hirondelle) avec vos graines ou avec les graines du troc graines.

Inscriptions obligatoire pour l’atelier en mairie, ou par e-mail :

communication@mairie-roncherollesvivier.fr

Bibliothèque municipale, Roncherolles-sur-le-Vivier rue de l'église, 76160, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie