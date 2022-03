Atelier semis en ruban Les Villettes Les Villettes Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les Villettes Haute-Loire Les Villettes EUR Atelier semis en ruban avec l’association Funambulle à 9h30 ou 14h30. Graines disposées sur du papier toilette avec de la colle à la farine. Pour adultes et enfants à partir de 3 ans. Réservation à l’Office de Tourisme de Monistrol. +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Les Villettes

