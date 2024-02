ATELIER SEMIS DE PRINTEMPS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre, samedi 16 mars 2024.

Semis potager et plantes à fleurs, participez à cet atelier pour petits et grands.

Joachim PERROCHEAU, de l’association Plaisirs du Jardin vous apprendra toutes les techniques et pratiques pour réussir vos semis de printemps. En bonus repartez avec vos petits pots de semis ! Gratuit Sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

