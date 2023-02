Atelier semis, boutures salle du Foyer Grazac Grazac Catégories d’Évènement: Grazac

Haute-Loire Grazac Venez participer à l’atelier théorique pour tout connaître sur les semis, les boutures, la taille des arbres fruitiers.

Au programme :

14h -17h : les techniques

17h – 18h : échange, questions/réponses

18h30 : verre de l’amitié (amenez verres bouteille) asso@sequoia43.fr +33 6 80 34 12 32 https://association-sequoia.jimdosite.com/ salle du Foyer rue Lafayette Grazac

