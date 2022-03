Atelier : semer pour s’adapter au changement climatique Les Jardins de l’Albarède Saint-Cybranet Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cybranet

Atelier : semer pour s’adapter au changement climatique Les Jardins de l’Albarède, 5 juin 2022, Saint-Cybranet. Atelier : semer pour s’adapter au changement climatique

Les Jardins de l’Albarède, le dimanche 5 juin à 15:00

“Semer pour s’adapter au changement climatique” Le semis fait partie des réponses au changement climatique à condition de sélectionner les semences de son propre jardin ou d’un milieu similaire. En effet, c’est par la graine et l’information génétique que les végétaux s’adaptent petit à petit aux nouvelles variantes de leur environnement. Que ce soit au potager, au verger, ou pour l’ensemble du jardin, pratiquer ce savoir-faire traditionnel trace un chemin d’espoir pour demain.

5€

Les plantes savent s’adapter au changement climatique et transmettre cette capacité à leur descendance via le semis. Une forme de résilience à favoriser au jardin Les Jardins de l’Albarède L’Albarède, 24250, Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Saint-Cybranet Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cybranet Autres Lieu Les Jardins de l'Albarède Adresse L’Albarède, 24250, Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Ville Saint-Cybranet lieuville Les Jardins de l'Albarède Saint-Cybranet Departement Dordogne

Les Jardins de l'Albarède Saint-Cybranet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cybranet/

Atelier : semer pour s’adapter au changement climatique Les Jardins de l’Albarède 2022-06-05 was last modified: by Atelier : semer pour s’adapter au changement climatique Les Jardins de l’Albarède Les Jardins de l'Albarède 5 juin 2022 Les Jardins de l'Albarède Saint-Cybranet Saint-Cybranet

Saint-Cybranet Dordogne