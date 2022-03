Atelier Secrets de smartphone Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Secrets de smartphone Médiathèque de la Canopée la fontaine, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Nos smartphones sont-ils compatibles avec un développement durable ? Pour en savoir plus, on va s’interroger sur ce qu’ils contiennent, sur la manière dont ils sont fabriqués et sur leur utilisation, de manière ludique. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

