Saint-Étienne Openfactory Loire, Saint-Étienne Atelier – Secrets de résistantes Openfactory Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier – Secrets de résistantes Openfactory, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Atelier – Secrets de résistantes

Openfactory, le samedi 18 septembre à 14:30 Réservation obligatoire.

Atelier de fabrication de boîtes à secrets/Suivez les traces de Christine Mougeot, qui fabriquait des meubles à caches secrètes pour sauver des vies pendant l’occupation allemande… Openfactory Rue Réchatin, 42000 Saint-Etienne (France) Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Openfactory Adresse Rue Réchatin, 42000 Saint-Etienne (France) Ville Saint-Étienne lieuville Openfactory Saint-Étienne