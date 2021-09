Saint-Étienne FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l'Innovation Loire, Saint-Étienne Atelier Secrets de résistante FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier Secrets de résistante FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l’Innovation, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Atelier Secrets de résistante

FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation, le samedi 18 septembre à 14:00

Suivez les traces de Christine Mougeot (résistante ligérienne), qui fabriquait des meubles à caches secrètes pour sauver des vies pendant l’occupation allemande. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021 dans le quartier Manufacture de Saint-Étienne, le centre ressource en médiation numérique **Zoomacom** propose un atelier permettant de découvrir le fonctionnement d’une découpeuse laser en réalisant un puzzle box (=boite a secret) illustrée par une photo gravée d’une résistante stéphanoise. Plus d’informations : [[https://www.zoomacom.org/stephanoises-remarquables-et-secrets-de-resistante-pour-les-journees-du-patrimoine-2021/](https://www.zoomacom.org/stephanoises-remarquables-et-secrets-de-resistante-pour-les-journees-du-patrimoine-2021/)](https://www.zoomacom.org/stephanoises-remarquables-et-secrets-de-resistante-pour-les-journees-du-patrimoine-2021/)

Gratuit, sur inscription.

Atelier de fabrication de boites à secrets pour s’initier à la découpeuse laser, à partir de 12 ans. FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l'Innovation Adresse 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l'Innovation Saint-Étienne