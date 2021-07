Aussois Aussois Aussois, Savoie Atelier Secret de Cuisine : fabrication du beurre à l’ancienne Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Atelier Secret de Cuisine : fabrication du beurre à l’ancienne Aussois, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Aussois. Atelier Secret de Cuisine : fabrication du beurre à l’ancienne 2021-07-06 – 2021-07-06 Musée L’Arche d’Oé 7 rue de l’Eglise

Aussois Savoie EUR Venez apprendre à fabriquer du beurre à l’ancienne et partagez le secret et le savoir-faire des anciens du village. Atelier pour les enfants et les parents, préparation du beurre et visite libre du musée. arche-doe@aussois.com +33 4 79 20 49 57 dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Aussois Adresse Musée L'Arche d'Oé 7 rue de l'Eglise Ville Aussois lieuville 45.22799#6.74172