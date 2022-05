Atelier “Sécateur et Bonne Humeur”

Atelier “Sécateur et Bonne Humeur”, 10 septembre 2022, . Atelier “Sécateur et Bonne Humeur”

2022-09-10 14:00:00 – 2022-09-10 17:00:00 Initiation aux techniques de boutures. Prélèvements, préparation, techniques de bouturage. Les participants repartiront avec les boutures qu’ils auront faites (Cornus, Euonymus, Hydrangeas, etc..). Réservation obligatoire. Initiation aux techniques de boutures. Prélèvements, préparation, techniques de bouturage. Les participants repartiront avec les boutures qu’ils auront faites (Cornus, Euonymus, Hydrangeas, etc..). Réservation obligatoire. Initiation aux techniques de boutures. Prélèvements, préparation, techniques de bouturage. Les participants repartiront avec les boutures qu’ils auront faites (Cornus, Euonymus, Hydrangeas, etc..). Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville