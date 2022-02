Atelier / Se préparer à l’entretien de recrutement Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE), 8 mars 2022, Rennes.

MARDI 08 MARS (12H30-13H30) ————————— Dans cet atelier, vous testerez des mises en situation concrètes afin d’améliorer votre prise de parole. ### Objectifs de l’atelier • Apprendre à présenter son parcours en 3 minutes. • Identifier les enjeux du recrutement et se préparer aux questions. • Comprendre les attentes du recruteur. ### Retour d’expérience « J’ai été agréablement surprise par la pertinence des questions posées par le jury de professionnels. Je recommande sans hésitation ces ateliers à tout étudiant qui souhaite se préparer à l’entretien oral d’un concours. A mon sens, le meilleur moyen de réussir une telle épreuve est d’en connaître parfaitement les contours et les rouages. » _Héloïse Georgeault, étudiante à l’IPAG, a réussi le concours de l’IRA de Nantes_ ### [> JE M’INSCRIS <](https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr) Sur inscription L’entretien, étape délicate du processus de recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, s’adapter à son interlocuteur, être précis et démontrer des capacités d’écoute et d’interaction. Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) 1 rue de la Borderie 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T12:30:00 2022-03-08T13:30:00