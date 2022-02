Atelier « se déplacer à Nantes avec le numérique » Maison de quartier La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Maison de quartier La Mano, le mercredi 9 mars à 14:30

Venez découvrir : « Nantes dans ma poche », « Paybyphone », « Réseau tan », « Google map »…

Gratuit, inscription obligatoire

L’équipe des volontaires en service civique d’Unis Cité « Les Connectés » vous propose de découvrir des applications qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne. Maison de quartier La Mano 3 rue Eugène Thomas – 44300 NANTES Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T16:00:00

