Atelier se débarrasser de la pub sur son smartphone bourg Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 6 avril 2024.

La pub, qui aime ça ?

si on veut s’en débarrasser, comment on fait ?

Devenez autonomes pour réduire la publicité sur votre smartphone

Nous sommes toutes et tous soumis à de nombreuses publicités souvent non souhaitées. Les smartphones ont pris aujourd’hui une place importante dans nos vies nous y passerions en moyenne 3 heures et demi par jour ! Comment réduire la publicité sur notre smartphone ?

Objectifs pédagogiques

Apprendre à installer des applications permettant d’éviter les publicités sur Youtube et sur navigateur internet

Apprendre à installer un bloqueur d’appels téléphoniques indésirables

Identifier les applications nécessaires et celles qui sont superflues

Venir avec son smartphone .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

bourg Le Sonneur, salle le Nichoir

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

