Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Atelier sculpture zéro déchets Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Atelier sculpture zéro déchets Saint-Julien-en-Born, 26 août 2021, Saint-Julien-en-Born. Atelier sculpture zéro déchets 2021-08-26 16:30:00 – 2021-08-26 18:00:00 La Grange de la Smalah 47 route des lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born Cet été Cécilia vous invite dans ses petites bulles de créativité et de bien-être pour petits et grands. Avec ses ateliers recycl’Art elle vous fait explorer la sculpture avec des matériaux recyclés comme terrain de jeux. Prix libre (pour l’aider à couvrir les coûts matériels)

Informations et réservations: 07.49.48.01.61 – calunabycecifr@gmail.com Cet été Cécilia vous invite dans ses petites bulles de créativité et de bien-être pour petits et grands. Avec ses ateliers recycl’Art elle vous fait explorer la sculpture avec des matériaux recyclés comme terrain de jeux. Prix libre (pour l’aider à couvrir les coûts matériels)

Informations et réservations: 07.49.48.01.61 – calunabycecifr@gmail.com +33 6 78 49 19 06 Cet été Cécilia vous invite dans ses petites bulles de créativité et de bien-être pour petits et grands. Avec ses ateliers recycl’Art elle vous fait explorer la sculpture avec des matériaux recyclés comme terrain de jeux. Prix libre (pour l’aider à couvrir les coûts matériels)

Informations et réservations: 07.49.48.01.61 – calunabycecifr@gmail.com la smalah dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse La Grange de la Smalah 47 route des lacs Ville Saint-Julien-en-Born lieuville 44.06222#-1.22638