Atelier sculpture sur tuffeau Saumur, 6 août 2022, Saumur.

Atelier sculpture sur tuffeau Saumur

2022-08-06 15:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

Saumur Maine-et-Loire Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

9 EUR L’équipe de Pierre et Lumière aura le plaisir d’accueillir Kati Chanson, tailleur de pierre, et animatrice d’ ateliers pédagogiques.

Kati encadrera tous les enfants qui le désirent pour leur première sculpture sur tuffeau. Chaque enfant se verra remettre, en effet, un bloc de pierre, et sera dirigé vers « l’espace sculpture » où différents outils seront à sa disposition.

Les enfants pourront choisir parmi plusieurs motifs assez simple un modèle pour sculpter leur pierre, et se créer ainsi un souvenir original.(animation incluse dans le prix d’entrée).

stephane.michon@troglonature.com +33 2 41 50 70 04 http://www.pierre-et-lumiere.com/

Saumur

