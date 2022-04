Atelier sculpture sur tuffeau

Atelier sculpture sur tuffeau, 14 juillet 2022, . Atelier sculpture sur tuffeau

2022-07-14 15:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 L’équipe de Pierre et Lumière aura le plaisir d’accueillir Kati Chanson, tailleur de pierre, et animatrice d’ ateliers pédagogiques.

Kati encadrera tous les enfants qui le désirent pour leur première sculpture sur tuffeau. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

