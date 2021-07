Elbeuf Champ de foire Elbeuf, Seine-Maritime Atelier sculpture sur fruits et légumes Champ de foire Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Atelier sculpture sur fruits et légumes

Champ de foire, le lundi 12 juillet

Champ de foire, le lundi 12 juillet à 14:00

Dans le cadre de Seine d’été organisé par la ville d’Elbeuf, Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous propose une animation d’art culinaire où les participants pourront, grâce à leur 5 sens, réaliser des petits paysages, des fleurs, des animaux éphémères à partir de découpe de fruits et légumes pour ensuite laisser place à la dégustation de leurs jolies fabrications ! Ils pourront également déguster un smoothie et repartiront avec de belles recettes à cuisiner à la maison. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Animation réalisée par Les Papilles vocales.

Entrée libre

Atelier ludique de sculpture sur fruits et légumes pour petits et grands
Champ de foire Place du Champ de foire, Elbeuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T19:00:00

