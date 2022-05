Atelier sculpture sur bois

2022-06-26 – 2022-06-26 Dimanche 26 Juin à 10h30, 12h30, 15h30 et 17h30 n12 Participants maximum nRéservation Obligatoire Dans le cadre de l’exposition KAZ (KHÁOS – AIONOVIÓS – ZÔDIAKÓS) La régénération du Vivant au Jardin Perché (65 – Asté), venez vous essayer à la sculpture sur bois et fabriquer de petits animaux en compagnie de Roland Gérard. roland.gerard.34@gmail.com +33 6 07 38 31 35 Dimanche 26 Juin à 10h30, 12h30, 15h30 et 17h30 n12 Participants maximum nRéservation Obligatoire dernière mise à jour : 2022-05-12 par

