Taillebourg Château de Taillebourg Charente-Maritime, Taillebourg Atelier sculpture pour les enfants Château de Taillebourg Taillebourg Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Taillebourg

Atelier sculpture pour les enfants Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg. Atelier sculpture pour les enfants

Château de Taillebourg, le samedi 18 septembre à 10:00

### Initiation à la sculpture sur pierre pour les enfants, par R. Cooter. Richard Cooter a commencé la sculpture il y a 11 ans à l’Atelier du Patrimoine à Saintes. Il utilise la pierre calcaire de Crazannes et Thénac, pierre de savon (stéatite), et du marbre pour ses sculptures.

Gratuit. Inscription sur place. Évènement en extérieur. Pass sanitaire exigé aux personnes de plus de 18 ans.

Initiation à la sculpture sur pierre pour les enfants, par R. Cooter. Château de Taillebourg 34 rue Aliénor d’Aquitaine, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Taillebourg Autres Lieu Château de Taillebourg Adresse 34 rue Aliénor d'Aquitaine, 17350 Taillebourg Ville Taillebourg lieuville Château de Taillebourg Taillebourg