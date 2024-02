Atelier sculpture Mosaïque Fransèches, mercredi 31 juillet 2024.

Atelier sculpture Mosaïque Fransèches Creuse

Envie de découvrir la mosaïque, seul ou en famille? Petits et grands y trouveront leur compte en réalisant et en décorant le modèle de leur choix. Maisons creusoises, animaux sauvages ou domestiques, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre création!

A partir de 6 ans. Les enfants de -9 ans doivent être accompagnés d’un adulte EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 14:30:00

fin : 2024-07-31 16:30:00

Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine animationmasgot23@gmail.com

L’événement Atelier sculpture Mosaïque Fransèches a été mis à jour le 2024-02-13 par Creuse Tourisme