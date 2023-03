Redécouverte de la taille directe Atelier sculpture Empreinte de Vie, 31 mars 2023, Commequiers.

Redécouverte de la taille directe 31 mars – 2 avril Atelier sculpture Empreinte de Vie

Sculpteur avant tout par vocation, l’Œuvre de Laurent Letard vient parler directement à l’essence de l’être. Elle vient nous mettre en lien avec l’Etre intérieur en passant par la palette des émotions. Et comme vous vous en doutez, on ne triche pas avec l’émotion.

La pierre, le bois et l’acier qui s’épousent au cœur même de ses sculptures dans une élégante et signifiante union alchimique, toujours transformatrice pour qui ose regarder au- delà des formes proposées.

Réellement, lorsque Laurent sculpte, il semble connecté à ce que je ne saurai nommer…Il semble adombré par le souffle puissant qui coule de son âme à ses mains … Un souffle transcendant donnant forme et vie à la matière.

Il œuvre dans sa bulle intemporelle, sans doute en connexion avec l’Esprit des origines, la Musique des sphères, la divine proportion et la Géométrie sacrée.

Croyez-le bien, la Légende personnelle de Laurent Letard est bien de sculpter et de donner forme aux mouvements de l’âme. Jamais il ne sculpte pour sculpter, pour faire joli ou plaire.

En réalité Laurent Letard est un artiste du sensible … Comme dirait Kandinsky, « l’artiste a pour mission d’entrainer vers le haut par l’exercice de son talent. ».

Avec cet Artiste inspiré. En effet, il vous propose à la fois l’expérience de la rencontre avec la matière traversée par l’esprit et simultanément l’élévation vibratoire de l’être.

La sensibilité peut s’émerveiller de la forme.

L’intellect peut être séduit par le symbolisme.

L’âme perçoit l’indicible.

C’est trois approches participent à la délectation d’entrer dans l’oeuvre.

L’atelier Empreinte de Vie sera ouvert le vendredi 31 mars le samedi et dimanche 1 et 2 avril de 10H00 à 20H00 au 516 rue de la République 85220 Commequiers.

J’y expose une vingtaine d’œuvres en pierre calcaire. Marbre en taille directe et assemblage de sculpture pierre , bois et métal.

Je sculpterais sur place un buste en taille directe dans de la pierre calcaire .

Une pierre sera à disposition pour celles et ceux qui oseront s’y essayer.

Atelier sculpture Empreinte de Vie 516 rue de la République 85220 Commequiers Commequiers 85220 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.laurentletard.fr »}, {« type »: « email », « value »: « laurentletard@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603152695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

sculpture calcaire

Aïkidoka en taille directe dans de la pierre calcaire.