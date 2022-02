Atelier sculpture Coralie Quincey Preignac Preignac Catégories d’évènement: Gironde

2022-04-25 – 2022-04-29

Preignac Gironde

Ce stage de 5 jours permet de s'initier ou de se perfectionner à la sculpture sur marbre, par groupe de 6 élèves .A partir d'un croquis ou d'une maquette , la sculptrice, Coralie Quincey, vous enseigne les techniques spécifiques de la taille directe. Elle vous guide à travers toutes les étapes de la réalisation d'une œuvre personnelle en marbre de Carrare: mise en place des repères, dégrossissage par plan d'approche, finitions et polissage.

+33 6 83 75 61 61

