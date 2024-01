Atelier sculpture Musée Civaux, mercredi 28 février 2024.

Atelier sculpture Musée Civaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Viens t’initier à la sculpture romane avec la visite de l’église de Civaux et repars avec ta propre création sculptée !

Dans un deuxième temps, découvre le musée et ses collections grâce à un jeu de piste.

Dès 10 ans

.

Musée 30 place de gomelange

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine musee.civaux@orange.fr



