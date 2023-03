Portes Ouvertes : Ateliers de Céramique et Sculpture ATELIER SCULPTURE Audrieu Catégories d’Évènement: Audrieu

Calvados

Portes Ouvertes : Ateliers de Céramique et Sculpture ATELIER SCULPTURE, 1 avril 2023, Audrieu. Portes Ouvertes : Ateliers de Céramique et Sculpture 1 et 2 avril ATELIER SCULPTURE Après une première porte ouverte en 2021, les artisans d’art du hameau du Pont Roch à Audrieu, renouvellent l’expérience à l’occasion des JEMA. Vous pourrez naviguer entre leurs deux ateliers et découvrir des univers différents.

Au 10 rue du Pont Roch, retrouvez l’atelier de poterie de Gaëlle Le Doledec, un artisanat traditionnel, des formes et couleurs contemporaine, le tout travaillé finement et consciemment. Gaëlle vous présentera son atelier, son travail et elle vous expliquera sa façon de travailler. Il vous sera aussi présenté un travail inédit, réalisé à quatre mains avec une aquarelliste. Elles ont créé à deux une collection de plats ornementaux qui seront pour la première fois exposés au public

Quelques mètres plus loin, au 2 chemin du Capelier, s’ouvre à vous l’atelier de Philippe Olive, sculpteur et plasticien. Artiste multiple, aux oeuvres originales utilisant différents matériaux, avec pour dénominateur commun le mouvement, et l’envie de raconter des histoires. Philippe vous accueille dans son atelier, pour vous présenter son travail et ses dernières créations. ATELIER SCULPTURE 2, chemin du Capelier Pont-Roch 14250 AUDRIEU Audrieu 14250 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ph-olive.wixsite.com/sculpteur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sculpture sculpteur ©Philippe OLIVE

Détails Catégories d’Évènement: Audrieu, Calvados Autres Lieu ATELIER SCULPTURE Adresse 2, chemin du Capelier Pont-Roch 14250 AUDRIEU Ville Audrieu Departement Calvados Lieu Ville ATELIER SCULPTURE Audrieu

ATELIER SCULPTURE Audrieu Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audrieu/

Portes Ouvertes : Ateliers de Céramique et Sculpture ATELIER SCULPTURE 2023-04-01 was last modified: by Portes Ouvertes : Ateliers de Céramique et Sculpture ATELIER SCULPTURE ATELIER SCULPTURE 1 avril 2023 ATELIER SCULPTURE Audrieu Audrieu

Audrieu Calvados