Atelier Sculpture

2022-10-27 15:15:00 – 2022-10-27 EUR 4 Encadré par David Baron, artiste sculpteur, viens sculpter ta Dame de Brassempouy à l’aide d’un burin en silex, semblable à ceuxqu’utilisaient les hommes de Cro-Magnon !

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux adultes environ 1h30.

Réservation conseillée (places limitées).

dernière mise à jour : 2022-04-15

