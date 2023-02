Visite atelier du Sculpteur Mijatovic Atelier sculpteur Mijatovic Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Visite atelier du Sculpteur Mijatovic Atelier sculpteur Mijatovic, 1 avril 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Visite atelier du Sculpteur Mijatovic 1 et 2 avril Atelier sculpteur Mijatovic Visite de l’atelier du sculpteur Alexandre Mijatovic. Atelier sculpteur Mijatovic 5 av Charles VII St Maur des Fossés Le Parc Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France Né à Paris, il découvre le travail de la terre cuite en 1999 dans un atelier parisien aux côtés de la sculptrice Marie-Claude DEBAIN.

Il fabrique son monde autour de personnages expressifs laissant libre cours à l’imaginaire de chacun. Ses bonshommes sont touchants de tendresse et dégagent une émotion qui ne laisse jamais indifférent.

L’artiste nous propose une grande famille laissant ressortir une grande sensibilité.

Ses personnages ont déjà trouvé résidence en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse Italie mais également en Californie (San Francisco, Hollywood et Las Vegas) et au Canada.

Les terres cuites réalisées en grès sont des pièces originales et uniques.

