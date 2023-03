Atelier sculpteur Mijatovic Terre et Bronze Atelier sculpteur Mijatovic, 1 avril 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Atelier de sculpteur situé à St Maur des Fossés (94100) situé à 7mn de la station Le Parc St Maur – 20 mn de Paris.

L’artiste présente ses dernieres créations de terre de de bronze dans son atelier et jardin.

Il sera accompagné par 2 jeunes artistes Evan et Sacha qui proposent un travail à 4 mains.

Accueil ouvert à tous.

Lieu : 5 av Charles VII – St MAur des Fossés – 94100

Date : 1 et 2 avril 2023

Horaire : 10h-18H

Parcours :

Né à Paris, il découvre le travail de la terre cuite en 1999 dans un atelier parisien aux côtés de la sculptrice Marie-Claude DEBAIN.

Il fabrique son monde autour de personnages expressifs laissant libre cours à l’imaginaire de chacun. Ses bonshommes sont touchants de tendresse et dégagent une émotion qui ne laisse jamais indifférent.

L’artiste nous propose une grande famille laissant ressortir une grande sensibilité.

Ses personnages ont déjà trouvé résidence en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie mais également en Californie (San Francisco, Hollywood et Las Vegas) et au Canada.

Les terres cuites réalisées en grès sont des pièces originales et uniques.

Les bronzes sont le fruit d’une collaboration avec la fonderie Paumelle (Marne). Chaque tirage est signé (12 exemplaires maximum) sous l’appellation « Œuvre d’art originale » et est unique par la ciselure et la patine.

Alexandre s’expose dans différentes galeries parisiennes, en Bretagne, en Normandie ainsi qu’en Suisse, Belgique et Luxembourg :

Covart Gallery (Luxembourg), Galerie Galearte (Paris 15), Espace de la Calende (Rouen), Bew Gallery (Nantes/Metz/Lyon), Galerie Doublet (Avranches), Galerie Maznel (St Valery sur Somme), Galerie Sillage (Paimpol), Galerie Pharos (St Remy de Provence), Galerie Marc Hachem (Place des Vosges), Galerie Nollet (Paris 17), Galerie Dépôt Art Café (Paris 3), Galerie Juste Pour Vous Art (Cabourg), Galeries Le Floch, Singulart, Artsper, Galerie Macha.

En 2018 il est mis en avant pour une exposition personnelle au château Monte-Cristo d’Alexandre Dumas.

Il reçoit de nombreux prix et est régulièrement invité d’honneur pour faire découvrir son travail :

Lauréat 2022 de la ville st Maur Des Fossés (salon SAVM), Invité d’honneur au salon de Croissy Sur Seine (2021), invité d’honneur au salon de Mantes la Jolie (2021), Médaille Bronze au salon des Artistes Français au Grand Palais (2018), invité d’honneur du salon d’art de Ballancourt (2018), Invité d’honneur du salon d’art d’Alfortville (2017), Invité d’honneur APAC Champigny (2016), Invité d’honneur Joigny (2016), Invité d’honneur à l’Espace Andrée Chedid Issy Les Moulineaux (2015), Prix sculpture du Salon d’Art de Mennecy (2015), Invité d’honneur du salon d’art de Fontenay aux Roses (2014), Prix sculpture de Ballancourt (2013), Prix sculpture de la Griffe Noire (SAVM – 2013), Invité d’honneur du salon de Bry Sur Marne (2012), Invité d’honneur du salon d’Art d’Antony (2012), Invité d’honneur du salon de Gometz Le Chatel (2011), Lauréat du Salon de Joinville Art Expo (2011), Grand Prix de sculpture du salon des Arts de Saint Maurice (2011), Invité d’honneur du salon d’art d’Alfortville (2009), Inauguration de la sculpture « Une Vie Sinon Rien » à Rambouillet (2009),Prix de sculpture et Prix Boesner du salon SAVM (2009), Prix de sculpture du salon Art et Matière (2008)

Au cours de ces dernières années, Alexandre a participé à plus de 120 expositions et salons :

Claye-Souilly (2014), Fontenay-aux-Roses (2014), Place Du Maché St Honoré – Paris (2011), Chessy (2003), Place Maubert – Paris (2011), Ballancourt (2013), Mennecy (2013/2015), Port Bail (2013), HEC – Jouy en Josas (2012/2015), Bry sur Marne (2012), Antony (2012), Joinville le Pont (2011), Place Maubert – Paris (2011), Saint Germain des Corbeilles (2011), Gometz le Chatel (2011), Artistes du Val de Marne – Saint Maur (2009 – 2017), Joinville (2011, 2014), AAF Bruxelles (2011), Saint Maurice (2010, 2012, 2014, 2017), SNBA au Carrousel du Louvre – Paris (2010), Alfortville (2010), Violet (2009, 2011, 2013), Margency (2009), Art en Capital Grand Palais- Paris (2009), Salon Chatillon (2009), Art et Matiere – Maisse (2008), Art3F – Nantes-Lyon-Metz-Saint Cloud (2015), Oberkampf – Paris (2009), Jeunes Talents Saint Maur (2014), Mairie de Saint Maur des Fossés (2010, 2011, 2014), Elan D’artistes – Montluçon (2010), Petits Format Grandes Signatures – Nogent (2010), Art Zone – Issy les Moulineaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2015), Musée du Montparnasse – Paris (2009), Musée des collections – Paris (2009), Coulommiers (2009, 2011), l’Art au Carré – La Varenne St Hillaire (2008), Bale en Suisse (2012/2013), Carré des Coignard – Nogent (2012/2015), Espace Scipion – Paris V (2014, 2017), Hôtel Pullman de Versailles (2014), Gmac Bastille/Chatou/Freyssinet/Saint Sulpice/Champ de Mars (2008 – 2017) – Coulommiers (2015), Château de BUC (2016), Halle des Blancs Manteaux (2016/2107), Joigny (2016), Le Pecq (2017), Journées Européennes des Métiers d’Art (2017), Bondy (2017)…

Son œuvre a été plébiscité par la presse a de nombreuses reprises. Il a eu le plaisir d’être édité en 2017 par les éditions Lilo pour un très recueil de textes de femmes qui posent leurs regards sur le travail de l’artiste (Edition Lilo/Fnac).

Membre de la Fondation Taylor, Sociétaire du salon Violet, Membre du Salon SAVM (Société des Artistes du Val de Marne)

