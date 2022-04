Atelier sculpter la nature avec DICILA Égry Égry Catégories d’évènement: Égry

Loiret

Atelier sculpter la nature avec DICILA Égry, 23 juillet 2022, Égry. Atelier sculpter la nature avec DICILA Égry

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 16:00:00

Égry Loiret Égry L’association Dicila propose une nouvel atelier “sculpter la nature”, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale. Vous découvrirez des techniques d’assemblages diverses à partir d’éléments naturels récoltés et de fibres végétales, une manière d’appréhender la nature autrement, en cultivant son imagination. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. L’association Dicila propose une nouvel atelier “sculpter la nature”, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale. Vous découvrirez des techniques d’assemblages diverses à partir d’éléments naturels récoltés et de fibres végétales, une manière d’appréhender la nature autrement, en cultivant son imagination. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Lucie Damond

Égry

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Égry, Loiret Autres Lieu Égry Adresse Ville Égry lieuville Égry Departement Loiret

Égry Égry Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egry/

Atelier sculpter la nature avec DICILA Égry 2022-07-23 was last modified: by Atelier sculpter la nature avec DICILA Égry Égry 23 juillet 2022 Egry Loiret

Égry Loiret