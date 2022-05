Atelier sculpter la nature avec DICILA Egry Egry Catégorie d’évènement: Égry

Atelier sculpter la nature avec DICILA Egry, 23 juillet 2022, Egry. Atelier sculpter la nature avec DICILA

Egry, le samedi 23 juillet à 14:30

L’association Dicila propose une nouvel atelier “sculpter la nature”, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale. Vous découvrirez des techniques d’assemblages diverses à partir d’éléments naturels récoltés et de fibres végétales, une manière d’appréhender la nature autrement, en cultivant son imagination. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

Voir https://www.grandpithiverais.fr

Atelier sculpter la nature avec DICILA Egry 12 Rue de la Mothe, Egry Egry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T14:30:00 2022-07-23T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Égry Autres Lieu Egry Adresse 12 Rue de la Mothe, Egry Ville Egry lieuville Egry Egry

Egry Egry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egry/

Atelier sculpter la nature avec DICILA Egry 2022-07-23 was last modified: by Atelier sculpter la nature avec DICILA Egry Egry 23 juillet 2022 Egry Egry Egry

Egry