Chinon Indre-et-Loire Dans la peau de tailleurs de pierre, venez expérimenter la sculpture sur tuffeau pour réaliser une guirlande décorative. Créez, sculptez et assemblez vos petits animaux en pierre de tuffeau. À vos outils !

En compagnie de Valérie Herlin, sculptrice sur tuffeau. Famille dès 6 ans

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les

accompagnateurs

Rendez-vous au Carroi

