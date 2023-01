Atelier SCRATCH. Viens coder et t’amuser ! Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat

Atelier SCRATCH. Viens coder et t'amuser !
14 Place du Dauphin Médiathèque Plouescat

2023-01-25 – 2023-01-25

Médiathèque 14 Place du Dauphin

Plouescat

Finistère Coder, c’est facile ! Un atelier pour venir découvrir SCRATCH, langage de programmation graphique absolument adapté pour les débutants !

Créer son jeu vidéo, son animation, n’a jamais été si simple… A partir de 8 ans, sur inscription. Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

