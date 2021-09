Toulouse Médiathèque des Pradettes Toulouse Atelier Scratch Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Atelier Scratch Médiathèque des Pradettes, 11 septembre 2021, Toulouse. Atelier Scratch

Médiathèque des Pradettes, le samedi 11 septembre à 14:30

Ateliers – Quartiers d'été – code Samedi 11 septembre 2021 de 14h30 à 16h30 La compagnie du code propose une initiation à la programmation par blocs avec le logiciel Scratch : créer sa propre scène avec différents personnages, les animer grâce au clavier, leur faire dire des choses ou encore ajouter des sons et d'autres effets. Pour les 7-11 ans sur inscription au 05 61 22 22 16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Pradettes Adresse 3 avenue de la Dépêche Ville Toulouse lieuville Médiathèque des Pradettes Toulouse