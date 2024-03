Atelier scrapbooking Santranges, mercredi 27 mars 2024.

Atelier scrapbooking Santranges Cher

Rejoignez l’atelier de scrapbooking avec Sylvie de Creascarp by SYL

Kit fourni et matériel à disposition, tout est prêt pour libérer votre créativité !

Ateliers accessibles même aux débutants de plus de 15 ans, aucune expérience requise !

Réservez votre place dès maintenant pour une session remplie de plaisir et de découverte ! 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27

3 Route de Vailly

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Atelier scrapbooking Santranges a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois