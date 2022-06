Atelier – Scrapbooking enfant Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Atelier – Scrapbooking enfant Pontarlier, 26 août 2022, Pontarlier. Atelier – Scrapbooking enfant

22 rue du Docteur Grenier Cabane des artisans Pontarlier Doubs Cabane des artisans 22 rue du Docteur Grenier

Doubs Organisé par Céline David.

Venez créer un home déco avec vos photos de vacances sur le thème de la mer. celine.nml@orange.fr Organisé par Céline David.

