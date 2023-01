Atelier Scrabble à la bibliothèque ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

À l’occasion du temps fort Langue française, la bibliothèque vous propose de jouer… au scrabble ! Débutant.e.s ou initié.e.s, nous vous proposons de découvrir le scrabble duplicate. Le principe est simple : tout le monde joue avec les mêmes tirages de lettres et on pose sur le plateau le mot ayant marqué le plus de points. samedi 25 mars, 10h30

adultes sur inscription (dès le 25 février) Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

