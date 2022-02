Atelier Scrabble à la bibliothèque ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion du temps fort « Langue française », la bibliothèque Saint-Eloi vous propose de jouer…au scrabble ! Débutant.e.s ou initié.e.s, nous vous proposons de découvrir le scrabble duplicate. Le principe est simple : tout le monde joue avec les mêmes tirages de lettres et on pose sur le plateau le mot ayant fait le plus de points. Samedi 26 mars de 10h à 12h Pour adultes, sur inscription Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)

Contact : 0153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ Atelier;Loisirs

