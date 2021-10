Marseille Ecole élémentaire Air Bel Bouches-du-Rhône, Marseille Atelier scolaire à Air Bel Ecole élémentaire Air Bel Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Atelier scolaire à Air Bel Ecole élémentaire Air Bel, 15 octobre 2021, Marseille. Atelier scolaire à Air Bel

Ecole élémentaire Air Bel, le vendredi 15 octobre à 15:00

Balade sensible avec 2 classes de l’école elementaire AIR BEL (Marseille), à la découverte des espaces publics de leur cité. Dans le cadre des **JNArchi** et de **Levez les yeux !** _Proposé par la MAV PACA et les Muses Urbaines._ Journées nationales de l’architecture Ecole élémentaire Air Bel Allée des Platanes 13011 MARSEILLE Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Ecole élémentaire Air Bel Adresse Allée des Platanes 13011 MARSEILLE Ville Marseille lieuville Ecole élémentaire Air Bel Marseille