ATELIER SCIENTIFIQUE PIERRES PRÉCIEUSES Villeneuve-lès-Béziers, samedi 27 avril 2024.

ATELIER SCIENTIFIQUE PIERRES PRÉCIEUSES Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Fabriquez votre propre objet déco en cristaux (collier ou porte-clés) en abordant différentes notions scientifiques telles que la dissolution et la température, la solution sursaturée, la cristallisation instantanée et la pesée au centième et le mesure de volume.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

