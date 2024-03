ATELIER SCIENTIFIQUE OLFACTIS Montady, mercredi 20 mars 2024.

Comment les odeurs voyagent-elles ? Grâce à l’atelier scientifique animé par Ludivine Garcia, les enfants à partir de 8 ans apprendront comment ces substances chimiques sont transportées par l’air et détectées par notre nez. Ils seront amenés à reconnaître et différencier les diverses odeurs qui les entourent. Cette expérience sensorielle promet d’être enrichissante pour tous les participants. Sur inscription. .

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20

7 Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie mediatheque.montady@ladomitienne.com

