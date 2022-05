Atelier scientifique : observer le soleil

2022-08-10 – 2022-08-10 Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. De tout temps, les astronomes ont observé le Soleil avec ou sans télescope.

