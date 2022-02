Atelier scientifique Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Atelier scientifique Médiathèque le Passe Muraille, 6 avril 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier scientifique

le mercredi 6 avril à Médiathèque le Passe Muraille

Imaginez-vous que de simples petites gouttes d’eau puissent avoir de grands pouvoirs : nous rafraichir en été, émerveiller nos pupilles et faire vivre des milliards d’êtres vivants… Mais aussi grimper, se contorsionner, défier les lois de la gravité et encore bien d’autres choses ! Venez le découvrir à la médiathèque avec expériences simples et étonnantes. En binômes adulte-enfant _Animé par Nina Boursier, Sens&la_

Gratuit, réservation conseillée

“Les super-pouvoirs de Miss H20” Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T15:30:00 2022-04-06T16:30:00;2022-04-06T17:00:00 2022-04-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Atelier scientifique Médiathèque le Passe Muraille 2022-04-06 was last modified: by Atelier scientifique Médiathèque le Passe Muraille Médiathèque le Passe Muraille 6 avril 2022 Médiathèque Le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique