2022-07-27 – 2022-07-27 En partenariat avec “Les petits débrouillards”, nous vous proposons un atelier scientifique ludique pour les enfants Comment fonctionne un phare ? : Expériences autour de l’optique à la découverte de la lentille d’Augustin Fresnel, manipulations avec une maquette pour comprendre comment les bateaux se repèrent, quiz amusant sur les phares du Finistère … phare.saint-mathieu@ccpi.bzh +33 2 98 89 00 17 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/32556-saint-mathieu-plein-ouest-la-ou-tout-commence En partenariat avec “Les petits débrouillards”, nous vous proposons un atelier scientifique ludique pour les enfants Comment fonctionne un phare ? : Expériences autour de l’optique à la découverte de la lentille d’Augustin Fresnel, manipulations avec une maquette pour comprendre comment les bateaux se repèrent, quiz amusant sur les phares du Finistère … dernière mise à jour : 2022-03-14 par

