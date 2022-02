Atelier scientifique : les saisons Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Atelier scientifique : les saisons Hendaye, 13 avril 2022, Hendaye. Atelier scientifique : les saisons Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-04-13 10:00:00 – 2022-04-13 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservation obligatoire. Un atelier pour comprendre pourquoi il existe des saisons, pourquoi elles sont différentes, etc… Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. Réservation obligatoire. Un atelier pour comprendre pourquoi il existe des saisons, pourquoi elles sont différentes, etc… Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. +33 5 59 20 04 51 Réservation obligatoire. Un atelier pour comprendre pourquoi il existe des saisons, pourquoi elles sont différentes, etc… Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. Abbadia, le Château-Observatoire

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Ville Hendaye lieuville Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Atelier scientifique : les saisons Hendaye 2022-04-13 was last modified: by Atelier scientifique : les saisons Hendaye Hendaye 13 avril 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques