Atelier scientifique : les raies et les requins Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Atelier scientifique : les raies et les requins Lancieux, 27 juillet 2022, Lancieux. Atelier scientifique : les raies et les requins Centre nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux

2022-07-27 – 2022-07-27 Centre nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage

Lancieux Côtes d’Armor Apprenons à mieux connaitre la vie des requins et des raies de nos côtes pour ne plus en avoir peur et les protéger. Réservation par téléphone obligatoire. Tarif adulte : 6€, enfant : 3€, gratuit – 6 ans. Mercredi 27 juillet 2022 – De 14h à 16h – Centre nautique de Lancieux Apprenons à mieux connaitre la vie des requins et des raies de nos côtes pour ne plus en avoir peur et les protéger. Réservation par téléphone obligatoire. Tarif adulte : 6€, enfant : 3€, gratuit – 6 ans. Mercredi 27 juillet 2022 – De 14h à 16h – Centre nautique de Lancieux Centre nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Centre nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Ville Lancieux lieuville Centre nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux Departement Côtes d'Armor

Lancieux Lancieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Atelier scientifique : les raies et les requins Lancieux 2022-07-27 was last modified: by Atelier scientifique : les raies et les requins Lancieux Lancieux 27 juillet 2022 Côtes-d’Armor Lancieux

Lancieux Côtes d'Armor