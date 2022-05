Atelier scientifique : Les énigmes de l’univers

2022-07-27 – 2022-07-27 Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. Cet atelier propose aux participants de décrypter des codes secrets qui amèneront des réponses sur des mystères de l’univers : Trou noir, pulsar…

