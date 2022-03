Atelier scientifique : La lumière, la messagère des étoiles Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Atelier scientifique : La lumière, la messagère des étoiles Hendaye, 27 avril 2022, Hendaye.
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-04-27 – 2022-04-27 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. La lumière produite par les étoiles nous en apprend beaucoup sur les étoiles et les autres astres de l’univers.

Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. La lumière produite par les étoiles nous en apprend beaucoup sur les étoiles et les autres astres de l'univers.

Cet atelier permettra de mieux comprendre la lumière avec bon nombre d'expériences à réaliser en intérieur comme en extérieur.

Cet atelier permettra de mieux comprendre la lumière avec bon nombre d’expériences à réaliser en intérieur comme en extérieur. +33 5 59 20 04 51 Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. La lumière produite par les étoiles nous en apprend beaucoup sur les étoiles et les autres astres de l’univers.

Cet atelier permettra de mieux comprendre la lumière avec bon nombre d’expériences à réaliser en intérieur comme en extérieur. Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

